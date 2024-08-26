Damat cinayetinde şoke eden itiraf

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Çatalca'da işlenen Sezgin Çeken cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. Aydın'ın Nazilli ilçesinde eşiyle boşanma aşamasında olan ve geçici velayeti annesinde olduğu için çocuğunu görmek için eşinin kaldığı kayınpederinin evine giden Sezgin Çeken, çıkan tartışma sonucu sırtına isabet eden 2 kurşunla hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekiplerine damadını silahla vurduğunu söyleyen kayınpeder Kemal Arık gözaltına alındı. Fakat bir süre sonra gelen şok itiraf ile olayın seyri değişti.

Kemal Arık

'KORUMAK İÇİN ÜSTLENDİ'

Ezgi Çeken, karakoldaki ifadesinde babası Kemal Arık'ın kendisini korumak için cinayeti üstlendiğini söyledi. Boşanma aşamasındaki kocası Sezgin Çeken tarafından çocuğunu görmemekle ve öldürülmekle tehdit edildiğini belirten Çeken, "Sezgin'den sürekli şiddet ve hakaretler görüyordum. Boşanma davası açınca çocuğumu kaçıracağını, göstermeyeceğini söyledi. Beni öldürmekle tehdit etti. Evimize gelip babamla tartıştı. Babam, evden silahını alıp havaya ateş etti. Boğuşma sarısında babamın silahı yere düştü. Silahı alıp bir buçuk-iki metre mesafeden Sezgin'e arkadan bir el ateş ettim. Eğer silahı alıp ateş etmeseydim Sezgin babamı öldürecekti" dedi. Çatalca Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Arık, adli kontrolle serbest bırakıldı. Çeken, "eşini kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

'KAYINPEDER ÖLDÜRDÜ' İDDİASI

Öte yandan cinayete kurban giden Sezgir Çeken'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Çeken'in cenazesi memleketi Nazilli'de bunan Çapahasan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'na defnedildi. Yeni Asır'a konuşan Sezgin Çeken'in acılı babası Abdullah Çeken, oğlunun kayınpederi tarafından vurularak öldürüldüğünü savundu.

Yeni Asır'a konuşan Sezgin Çeken'in babası Abdullah Çeken, oğlunun kayınpederi tarafından öldürüldüğünü savundu

Cinayeti oğlunun kayınpederinin işlediğine dair görgü tanıkları olduğunu ifade eden baba Abdullah Çeken, "Oğlum, eşinin attığı mesaj üzerine oğlunu görmek için evlerine gitmiş. Orada pusu kurup oğlumu öldürdüler. Kurşunları Kemal Arık'ın sıktığını söyleyen görgü şahitleri var. Olayı meşru müdafaa gibi gösterip ceza almadan kurtulmak için suçu eski gelinimiz üstüne almış. Benim oğlum canavar değil tamamen suçsuz. Yufka yürekli biriydi. Çocuğu için kendini feda etti. Ailesi olarak adalet yerini buluncaya kadar bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.