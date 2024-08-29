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Haberler Aydın

Jandarmadan yaralı şahine şefkat eli

KAZIM YÖRÜKCE
Jandarmadan yaralı şahine şefkat eli

Aydın'da devriye görevi yapan jandarma ekiplerince yol kenarında yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen devriye esnasında yaralı bir halde şahin bulundu. Yol kenarında yaralı halde olan şahini fark eden ekipler, ilk incelemelerinin ardından yaralı şahini tedavi ve bakımlarının yapılması amacıyla Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Rehabilitasyon sürecinin ardından yaralı şahin doğal ortamına salınacak.

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