Yazdığı kitabı imzalarken öldü

Aydın'da annesinin anlattığı hikayeleri kitap haline getirmenin hayalini kuran öğretmen Melahat Demirkol Tura (69), hayalini gerçekleştirip 'Hafız Ali' isimli kitabı eline almanın mutluluğunu yaşadığı sırada aniden fenalaştı.

Kalp krizi geçiren emekli Melahat öğretmen hayatını kaybetti. Tura'nın kitabı raflarda yerini aldı. Yazar Tura'nın, kitap için imza günü düzenlemeyi planladığı ve tanıtımda giyeceği kıyafetleri bile hazırladığı öğrenildi.

Yazdığı kitabın eline ulaşmasından sonra, ilk olarak hediye edeceği kitapları imzalayan Melahat Demirkol Tura'nın kalbi o anda yaşadığı heyecana dayanamadı.