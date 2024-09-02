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Haberler Aydın

Kuşadası'nda koca dehşeti: Eşine kurşun yağdırdı

Öfkeli koca Eren Dildöken eşi Nebahat Dildöken'i evde bulunan ruhsatsız silahıyla öldürdü. Cinayete kurban giden Nebahat Dildöken'in kardeşi Sergen Yükçü de 2019 yılında kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenildi. Hakkında uzaklaştırma kararının bulunduğu öğrenilen zanlı yakalandı.

KAZIM YÖRÜKCE
Kuşadası’nda koca dehşeti: Eşine kurşun yağdırdı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı eşini silahla vurarak öldüren şahıs olay yerinden kaçtı

Olay, Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Bir süredir aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen Nebahat Dildöken (30) ve Eren Dildöken (32) çifti evlerinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eren Dildöken eşi Nebahat Dildöken'i evde bulunan ruhsatsız silahıyla vurdu.

Genç kadın vücuduna isabet eden çok sayıda mermiyle kanlar içinde yere yığıldı.

Komşuların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık Nebahat Dildöken'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Eşini silahla vurarak öldüren Eren Dildöken ise olaydan hemen sonra kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Hakkında uzaklaştırma kararının bulunduğu öğrenilen zanlı ise kısa sürede yakalandı

Öte yandan cinayete kurban giden Nebahat Dildöken'in kardeşi Sergen Yükçü de 2019 yılında kalbinden bıçaklanarak öldürülmüştü.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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