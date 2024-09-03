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Haberler Aydın

Aydın'da eski eşine katliam yapan zanlı yakalandı

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde boşandığı eşinin evine gidip tartışan cani adam pompalı tüfekle eski eşini göğsünden vurup kaçtı. Motosikletiyle kaçan zanlı polis ekiplerince çok geçmeden yakalandı.

DHA
Aydın’da eski eşine katliam yapan zanlı yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, tartıştığı eski eşi Eren Dildöken (32) tarafından evinde pompalı tüfekle göğsünden vurulan Nebahat Yükçü (29) hayatını kaybetti. Motosikletiyle kaçan Dildöken, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Dildöken'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olay, saat 17.00 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi'nde meydana geldi. Boşandıktan sonra da eski eşine şiddet uyguladığı öğrenilen Eren Dildöken, eşki eşi Nebahat Yükçü'nün yaşadığı eve geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında evde bulunan pompalı tüfeği alan Eren Dildöken, eşini göğsünden vurup kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nebahat Dildöken'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Nebahat Dildöken'in cesedi, Kuşadası Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Polis ekipleri, eski eşini vurduktan sonra motosikletiyle kaçan Eren Dildöken'i yakalayıp gözaltına aldı.

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