Cani kocanın eski eşini neden öldürdüğü belli oldu

Kuşadası'nda eski eşi tarafından pompalı tüfekle öldürülen Nebahat Yükçü (29) cinayetiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Cinayete kurban giden genç kadın, konuşmak için eski eşinin evine gittiği, eşinin tekrar evlenme teklifini kabul etmediği için öldürüldüğü öğrenildi.

Öte yandan Nebahat Yükçü'nün eşinden sürekli şiddet gördüğü için sosyal hizmetler görevlileri tarafından kadın sığınma evine yerleştirme teklifini kabul etmediği öğrenildi. Eski eşini öldürdükten sonra firar eden Eren Dildöken (32) ise cinayetten 6 saat sonra dağlık alana kaçmak isterken polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

BARIŞMA TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Hacı Feyzullah Mahallesi Tepe Sokak üzerinde yaşanan olayda, daha önceden de birçok kez tartışıp ayrılan ve tekrar barışan Nebahat Yükçü ve eski eşi Eren Dildöken arasında evlilik yüzünden tartışma çıktı. Bir süre önce boşandığı eşiyle tekrar evlenmek isteyen Eren Dildöken'in bu teklifine genç kadın kabul etmedi. Tartışmanın büyümesi sonrası Dildöken, evi terk etmek isteyen Nebahat Yükçü'yü pompalı tüfekle göğsünden vurdu. Genç kadın aldığı yara ile olay yerinde can verirken, öfkeli eski koca olay yerinden firar etti.

DAĞDA SAKLANACAKTI

Eşi Nebahat Dildöken'i yaşanan tartışma sonrası silahla vuran Eren Dildöken olay yerinden kaçmıştı. Polis ekipleri şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonrasında Kuşadası İlçe Emniyet Amirliği ekipleri kısa süre içerisinde Eren Dildöken'i Ege Mahallesi'nde dağlık alana kaçmaya çalışırken yakaladı. Dildöken gözaltına alınırken işlemleri için emniyete götürüldü.

SIĞINMA EVİNİ KABUL ETMEDİ

Vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybeden Nebahat Yükçü'nün iddiaya göre birkaç kez şiddet gördüğü gerekçesi ile eşinden birçok kez şikayetçi oldu. Ancak genç kadın her seferinde şikayetlerinden vazgeçti. Bu durum karşısında sosyal hizmetler görevlilerinin kendisine sunduğu kadın sığınma evi seçeneğini ise kabul etmediği ve iş bulup çalışacağım dediği de öğrenildi.