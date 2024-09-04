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Aydın'da zincirleme kaza: Maddi hasar meydana geldi

Aydın'da yol ayırımında 3 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Yaşanan kazada kimse yara almazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

İHA
Aydın’da zincirleme kaza: Maddi hasar meydana geldi

Aydın-Denizli Karayolu üzeri Karacasu ilçe yol ayrımında kaza meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken 3 araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Zincirleme trafik kazasını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen güvenlik güçleri ikinci bir kazanın yaşanmaması için önlem alırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ise araçlarda gerekli kontrolleri yaptı. Kazada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, araçlarda büyük maddi hasar meydana geldi.

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