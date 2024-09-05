Denizli’de yıldırım üzerine düştüğü asırlık ağaç paramparça oldu

Denizli'nin Buldan ilçesi Alacaoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mezarlık yanında bulunan araziye düşen yıldırım asırlık meşe ağacını kökünden sökerek paramparça etti.

Özellikle yaz aylarında açık arazide bulunan ağaçlara yıldırım düşmesine çok rastlandığını belirten Alacaoğlu sakinlerinden Ali Çelik, "Hava gök gürültülüydü. Şiddetli şimşek çakmalarının ardından büyük bir gürültüyle bölgeye yıldırım düştü. Açık alanda bulunan asırlık meşe ağacına düşen yıldırım ağacı yerinden söktü. O esnada Allah'tan insan ve hayvan bulunmuyordu. Büyük tehlike atlattık" dedi.