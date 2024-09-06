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Aydın karayolunda faciaya ramak kala! Ahşap paletler yola saçıldı

Aydın karayolunda seyir halinde olan kamyonetten düşen ahşap paletler korku dolu anlara sebep oldu. Sürücüler, ani fren yaparak olası bir zincirleme kazanın önüne geçti.

İHA
Aydın karayolunda faciaya ramak kala! Ahşap paletler yola saçıldı

Aydın'da karayolunda seyreden kamyonetteki paletler yola saçıldı, karayolunda trafik durma noktasına gelirken herhangi bir kaza yaşanmaması faciayı önledi.

Olay Aydın Denizli karayolu Umurlu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre karayolunda seyir halinde olan kamyonetteki ahşap paletler kamyonetin önünden yola savruldu. Kamyonetin arkasında seyreden araç sürücüleri paletlerin yola savrulması ile zor anlar yaşadı.Ani fren yaparak duran araç sürücüleri tek şeritten yollarına devam etti. Yola saçılan paletlerin araca tekrar yüklenmesi ile trafik normale dönerken, olayın kaza ile sonuçlanmaması facianın önüne geçildi.

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