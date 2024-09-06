Aydın’da otomobil uçurumdan yuvarlandı

Aydın'ın Didim ilçesindeki olay Hisar Mahallesi Sağtur mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sağtur mevkiindeki makilik alanda vatandaşlar bir otomobilin uçurumdan aşağıya yuvarlandığını fark etti. Olayı fark eden vatandaşlar durumu Polise, İtfaiyeye ve Sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri ile Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Amirliği ekipleri uçuruma yuvarlanan araçta yaptıkları incelemede araç içerisinde kimse bulunamadı.

Otomobilin nasıl düştüğü ise polis ekiplerince araştırılıyor. Öte yandan ise aracın 35 HHV 57 plakalı hususi otomobil olduğu ve Ö.D adlı kişiye ait olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.