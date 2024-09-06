Babadan oğluna ikinci hayat...

Karacasu ilçesinin Bereketli Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Karakaya'nın üç çocuğundan biri olan Hasan Mert, 4 yıl önce rahatsızlandı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen Hasan Mert'e yapılan tetkikler sonucu böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Hakan Mert, tedavi sürecinde küçücük bedeniyle diyalize başladı.

Tedavisi devam ederken doktorları ailesine Hakan Mert'in sağlığına kavuşması için organ nakli olması gerektiğini söyledi. Karakaya ailesi, nakil için uygun donör ararken yapılan tahlillerde baba Hüseyin Karakaya'nın böbreğinin oğluyla uyumlu olduğu belirlendi.

Hakan Mert'e organ nakli için İstanbul'daki İstinye Üniversitesi Hastanesi'ne randevu alındı. Hastanede görevli Doçent Doktorlar Mehmet Taşdemir, Himmet Bora Uslu ve Ayhan Dinçkan tarafından 6-8 saat süren başarılı operasyonla böbrek, küçük çocuğa nakledildi. Böbrek uyum sağlarken babası sayesinde Hakan Mert ikinci hayata merhaba dedi.

"EVLADIMA CANIM FEDA"

Oğlu ile birlikte aynı odada tedavisi süren ve taburcu olmaya bekleyen baba Hüseyin Karakaya, oğlunu hayata tuttuğu için çok mutluğu olduğunu söyledi. Oğlu ve kendisinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Karakaya, "Oğlumun böbrek yetmezliği olduğunu öğrenince çok üzüldük. Tedavi sürecinde organ nakline ihtiyaç olduğu söylendi. Bir an bile düşünmeden böbreğimi oğluma vermeyi kabul ettim. Oğluma bir can daha vermenin mutluluğu ve gururunu yaşıyorum. Evladıma canım feda olsun" dedi.

Karakaya, organ bağışının da önemine dikkat çekerek, "Allah kimseye böyle durumlar yaşatmasın. Organ bulunamadığı için üzücü durumlar da yaşanıyor. O yüzden herkesi organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

"BÖYLE BİR BABAM OLDUĞU ÇOK GURURLUYUM

Yeniden koşup oynayacağını ifade eden Hasan Mert ise "Babam bana ikinci kez hayat verdi. Böyle bir babam olduğu için çok mutlu ve gururluyum. Babamı ve ailemi çok seviyorum. Eskiden olduğu gibi yine koşup oynayacağım günlere kavuşacağım çok mutluyum" dedi.