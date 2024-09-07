Aydın’da doğurganlık oranı düştü: Parklar koyunlardan geçilmiyor

Aydın'da her geçen düşen doğum oranları nedeniyle yaklaşık 400 binin üzerinde vatandaşın yaşadığı şehir merkezindeki bazı parklarda çocuklar yerine otlayan koyunlar yer almaya başladı.

BAHÇELER ÇOCUK SESİNE HASRET KALDI

Efeler ilçe merkezineki Kemer Mahallesi'nde bulunan bir parkta çekilen bu fotoğraf, ildeki doğurganlık hızının düşüklüğünü ve mevcut çocukların dijital oyuncak düşkünlüğünün adeta göstergesi oldu. Bir zamanlar çocuk sesleri ile şenlenen park ve bahçeler son yıllarda çocuk sesine hasret kaldı. Bunun hem doğurganlık hızının düşmesinden hem de çocukların daha çok dijital oyuncaklarla vakit geçirmesinden kaynaklandığı belirtilirken manzaranın aslında hiç açıcı olmadığı kaydedildi.

AYDIN 50. SIRADA

Türkiye'de 2001 yılında bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızı, binde 20,3 iken bu rakam 2023 yılında binde 11,2'ye düştü. Yani 2001 yılında bin nüfus başına 20,3 doğum gerçekleşirken, 2023 yılında bu rakam 11,2'ye geriledi. Türkiye'nin en verimli ve geçim rahatlığı en kolay illerin başında gelen Aydın'ın ise doğum hızında 50. sırada olduğu kaydedildi.

2023 yılı verilerine göre kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 24,8 ile Şanlıurfa' olurken Şanlıurfa'yı binde 22,0 ile Şırnak ve binde 19,3 ile Mardin'in izledi. Aydın ilinin doğurganlık hızında 50. sırada yer aldığı ve her geçen gün düşen doğurganlığın gelecek için ciddi bir tehlikenin habercisi olduğu kaydedildi.

Bu arda en düşük kaba doğum hızı binde 6,9 ile Zonguldak, 7,2 ile Bartın ve binde 7,6 ile Karabük olarak kayıtlara geçti.

ANNELERİN YAŞ ORTALAMASI HER GEÇEN GÜN YÜKSELİYOR

Evlilik yaşının da anne olma yaşının da her geçen yükseldiği Türkiye'de gençlerin evlenmeden uzaklaştığı belirlendi. 2001 yılında doğum yapan annelerin ortalama yaşı 26,7 iken, 2023 yılında bu yaş oranı 29,2'ye yükseldi. 2023 ilk doğumunu gerçekleştiren annelerin yaş ortalamasının 27'ye tekabül ettiği belirlendi.

Yaklaşık 85.5 milyon nüfusa sahip Türkiye'de 1.2 milyon kişinin yaşadığı Aydın'da artan nüfusun doğumdan ziyade başka illerden Aydın'a olan göçle olduğu belirlendi. Eskiden çocuklu ailelerin belediyelerden en büyük talebi çocuk parkları olurken, şimdilerde ise çocuklar parklara uğramaz oldu. Efeler ilçe merkezinde bulunan Kemer Mahallesi'ndeki parktan çocuklar faydalanmayınca koyunlar faydalanmaya başladı.