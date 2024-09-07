Aydınlı vatandaşların öncelikli tercihi oldu

AYDIN Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Havuz Kafe, hijyenik ve kaliteli hizmet anlayışıyla uygun fiyatlı ürünleri Aydınlılarla buluşturmaya devam ediyor.

4 FARKLI YEMEK

UZUN yıllardır Aydınlıların öncelikli tercihi olan kafe, başta emekliler ve öğrenciler olmak üzere birçok Aydınlı için öncelikli bir seçenek oluyor. Sunulan yiyecekler ve fiyatlandırma, vatandaşlar arasında büyük memnuniyet yaratıyor.

Kamuya ait bir işletme olması, kullanılan malzemelerin kalitesine olan güveni de artırıyor. Hafta içi her gün 4 farklı yemek sunulması, vatandaşlar için hem alternatif oluşturuyor hem de ekonomik olarak tercih edilen bir yer haline getiriyor. Böylece vatandaşlar sıcak bir yemek ortamında bütçesine uygun bir yerde kaliteli yemek yeme fırsatı yakalayabiliyor. Toplumun her kesimine hitap eden kafe de kadın çalışanların yoğunlukta oluşu ise vatandaşlarda güven hissi yaratıyor. Bu pozitif ayrımcılık, kadınlara açılan istihdam alanı ile onlara özgüven de kazandırıyor.