Mustafa Savaş: Hedeflerimize biraz daha yaklaşıyoruz

AYDIN'IN Söke ilçesinde yapımı devam eden ve tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "Yeni okulla birlikte Hükümet Konağı Söke'ye hayırlı olsun" dedi. Hükümet Konağı inşaatında incelemelerde bulunan Savaş, yatırımların ilçeye hayırlı olmasını dilediğini belirterek, "Söke'de yapımı tamamlanan 24 derslikli Yavuz Selim Anadolu Lisesi'nde öğrenciler yeni eğitim-öğretim döneminde ders başı yapacak. Eğitime yaptığımız her yatırımla, hayata geçirdiğimiz her projeyle Türkiye Yüzyılı hedefimize biraz daha yaklaşıyoruz. Söke ise yatırımlarla büyüyor" diye konuştu.