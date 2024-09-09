Yeni doğan bebeklerinde aileye 6 dikiş şoku

AYDIN'IN Didim ilçesinde yaşayan Hayriye ve Yunus Tay'ın ikinci çocukları Selim Tay, Didim Devlet Hastanesi'nde sezaryen doğumla dünyaya geldi. Selim bebeğin kafasına doğumdan sonra hastanede 6 dikiş atıldı. Selim bebeğin ailesi ise durumu eve gelince fark etti. Bebeklerin başına atılan dikişi taburcu olduktan sonra fark eden Tay ailesi ise konuyla ilgili suç duyurusunda bulunarak şikayetçi oldu.

Baba Yunus Tay, bebeklerini teslim aldıklarında hemşirelerin bir hafta yıkamamalarını tavsiye ettiğini belirterek, "Bebeğimizin kafasına dikiş atıldığı söylemek zorunda kaldılar. Polis gözetiminde aynı hastanede bebeğimize darp raporu aldık. Ardından karakola giderek şikâyette bulunduk" diye konuştu.