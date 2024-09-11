Jandarmayı görünce donakaldılar! Aydın’da tarihi eser kaçakçıları böyle yakalandı

Aydın^'ın Çine ilçesinde Evciler Mahallesi Olukbaşı mevkiinde meydana gelen olayda tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştiren Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yaptığı tespit edilen G.S., Ö.K. ve B.D. isimli 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerden biri, jandarma ekiplerinin baskınına rağmen kazmaya devam etti. Durumu fark etmeyen şahıs, jandarmanın uyarısıyla kazmayı bırakırken, bir anda karşısında ekipleri görünce adeta donakaldı. O anlar ise operasyonu gerçekleştiren ekiplerin kameralarına saniye saniye yansıdı. Ayrıca şüphelilerin kazı yaptıkları alanda yapılan aramada 2 adet el dedektörü, 1 adet jeneratör, 8 adet kazı malzemesi, 5 metre halat ve 400 metre kablo ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan adli süreç devam ediyor.