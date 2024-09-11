Sağanak yağış kazayı getirdi: 3 yaralı

Aydın'da Söke-İzmir Karayolu üzerinde gerçekleşen kazada, Aydın'dan Söke istikametine seyir halinde olan Ö.K. yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle yavaşlayan trafikte, önünde bulunan T.S.'nin kullandığı araca arkadan çarptı
Çarpışma sonucu her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, yağışlı havalarda sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve takip mesafesine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.