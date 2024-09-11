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Sağanak yağış kazayı getirdi: 3 yaralı

Meteoroloji'nin sağanak yağış uyarılarının ardından Aydın'da yağmur etkisini gösterdi. Söke ilçesine bağlı Argavlı Mahallesi mevkiinde, yağış nedeniyle yolda yavaşlayan araca arkadan gelen araç çarptı. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

İHA
Sağanak yağış kazayı getirdi: 3 yaralı

Aydın'da Söke-İzmir Karayolu üzerinde gerçekleşen kazada, Aydın'dan Söke istikametine seyir halinde olan Ö.K. yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle yavaşlayan trafikte, önünde bulunan T.S.'nin kullandığı araca arkadan çarptı

Sağanak yağış kazayı getirdi: 3 yaralı

Çarpışma sonucu her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Sağanak yağış kazayı getirdi: 3 yaralı

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, yağışlı havalarda sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve takip mesafesine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

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