Genç futbolcu kalbine yenik düştü....

Sökegücü Spor Kulübü futbolcularından 20 yaşındaki Üzeyir Aktepe, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Aktepe'nin ölümü, ailesi ve spor camiasını büyük üzüntüye boğdu.

Aydın 1.Amatör Küme ekiplerinden Sökegücü Spor Kulübü futbolcusu Üzeyir Aktepe'nin dün gece evinde aniden rahatsızlandı. Çocuklarının rahatsızlandığını gören aile ambulans çağırdı. Eve gelen sağlık ekipleri genç futbolcunun öldüğünü tespit etti. Takım Antrenörü ve aynı zamanda Sökegücü Kulüp Başkanı Haluk Akyaldız, genç futbolcusunun ölüm haberini sevenlerine sosyal medyadan şu paylaşımla duyurdu. " Üzeyir Aktepe nin vefat haberini aldık. Çok değerli bir gencimizi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. Mekanın cennet olsun. Seni hiç unutmayacağız." dedi.

Üzeyir'in cenazesi sevenlerinin gözyaşaları arasında ikindi namazına müteakip Söke Asri mezarlığında toprağa verildi.