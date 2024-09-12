Yeniden Refah’ta istifa çatlağı büyüyor

YENİDEN Refah Partisinde 31 Mart yerel seçimlerinden hemen sonra başlayan istifalar devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Aydın ziyareti sonrası bir istifa haberi daha geldi. Nazilli İlçe Başkanı Emin Eser, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Eser, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeniden Refah Partisi'nde Kurucu üye, Kurucu İlçe başkanlığı, 18 Mart 2023 tarihinde 1. olağan kongre yaparak seçildiğim, 28.Dönem Aydın Milletvekili adaylığı, 31 Mart 2024 Nazilli Belediye başkan adaylığımı yaptığım. Yeniden Refah Partisi Nazilli İlçe başkanlığından gördüğüm lüzum üzerine görevimden istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi.