Kanlar içinde karakola sığındı

AYDIN İncirliova'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Karın bölgesi ve kolundan bıçaklanan şahıs, kanlar içinde İncirliova Emniyet Müdürlüğü'ne sığındı. Olay, Aydın'ın İncirliova ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, yolda karşılaşan M.H., ile A.T. arasında alacak verecek yüzünden kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada M.H., cebinden çıkardığı bıçakla A.T.'yi önce kolundan sonra da karın bölgesinden yaraladı.

İLK MÜDAHALE YAPILDI

KANLAR içinde olay yerinden kaçan A.T. önüne gelen İncirliova Emniyet Müdürlüğü binasına girerek emniyet güçlerinden yardım istedi. İlk müdahalesi polisler tarafından yapılan A.T., ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alacak verecek davası yüzünden arkadaşını bıçaklayan M.H. ise polis tarafından kısa sürede gözaltına alındı.