Son yavru caretta caretta, özgürlüğe kulaç attı

Son olarak Pamucak sahilinde yuva kontrol açılışı yapıldı. Yuvadan canlı olarak çıkan son yavru caretta denizle buluşturuldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü, Aydın DKMP ve İzmir DKMP Şube Müdürlükleri işbirliğiyle, ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan'ın bilimsel destekleri, Kuşadası ve Efes Selçuk Belediyesi'nin katkıları ve doğasever gönüllülerin destekleriyle bir sezon daha geride kaldı.

Katkı yapan herkese teşekkür ederiz. Önümüzdeki yıl carettaların daha fazla yuva yapmasını beklemekteyiz, hem carettaların hem de yeşil kaplumbağaların beslenme ve kışlama alanlarındaki değişiklikleri takip etmeye devam edeceğiz" dedi.