İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi, Didim’de son yolculuğuna uğurlandı

"KANI YERDE KALMAYACAKTIR"

Eygi için kılınan namaz ve helallik alınmasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bir konuşma yaptı.

Bugün büyük bir öfke ve hüznün içinde olduklarını, tüm İslam ümmetinin ve yeryüzünde insanlıktan nasibini almış milyarlarca insanın kalbinin ve zihninin Didim'de olduğunu belirten Kurtulmuş, "Ayşenur evladımız bundan sonra bütün milletimizin evladıdır. Bütün insanlık aleminin mahşeri vicdanının temsilcisidir. Milletimiz emin olsun, Ayşenur evladımızın kanı yerde kalmayacaktır. Ayşenur evladımızın katillerinden bütün uluslararası mahkemelerde hesap sorulacaktır. Bunun böyle bilinmesini istiyorum." dedi.

Bugün burada Türkiye'nin bütün siyasi kanaatlerinden siyasi partilerin, farklı kanaat gruplarının temsilcilerinin olduğunu, milletçe şehide sahip çıktıklarını anlatan Kurtulmuş, "Bir milli şehit olarak, Türkiye'nin milli davası olan Filistin davasının önemli bir işareti, sembolü olarak Ayşenur evladımıza bugün sahip çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak olayın vuku bulduğu andan itibaren duruma müdahale edildiğini, Adli Tıp Kurumunun da uluslararası standartlarda otopsi raporlarını ortaya koyduğunu anlatan Kurtulmuş, "Milletimiz emin olsun, Ayşenur evladımızın kanı yerde kalmayacaktır. Ayşenur evladımızın katillerinden bütün uluslararası mahkemelerde hesap sorulacaktır. Bunun böyle bilinmesini istiyorum." diye konuştu.

"Cenabı Allah bu milleti, inşallah Ayşenur evladımızın açtığı bu yolda Filistin davasını da sahiplenerek birlik beraberlik içinde hareket etmeyi nasip etsin." diyen Kurtulmuş, Gazze'de dünyanın modern tarihi boyunca izlediği en büyük vahşetin işlendiğini, öldürülenlerin rakamlarının dahi tutulamadığını, bu ortamda İsrail'in işgalci güçlerinin el altından Batı Şeria'daki toprakları da adım adım işgale devam ettiğini söyledi.