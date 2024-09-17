Beyaz altın’da dikenli kurt tehlikesi

Aydın tarımının tansiyonunu belirleyen pamukta zararlılar ile mücadele devam ederken, Beyaz altın üreticileri de ürünlerine gözü gibi bakmaya devam ediyor. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde de sahaya inen ekipler, tuzak kontrollerini sürdürürken, Söke ilçesinde pamuk üretim alanlarına asılan tuzaklar da kontrol edildi. Üreticilerin daha iyi verim alabilmesi ve pamuğun hastalıklara karşı korunması hedefiyle yapılan kontrollerde Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, pamuk kozasına zarar veren dikenli kurt zararlısının olduğunu gözlemledi. Üreticilere yapılan çağrı ile zirai mücadelenin devam ettirilmesi tavsiye edildi.

Konu ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Saha çalışmalarımızda dikenli kurt zararlısının pamuk kozalarına zarar vermeye devam ettiği gözlenmiştir. Üreticilerimizin hasat zamanına kadar zirai mücadeleye devam etmelerini öneririz" ifadeleri yer aldı.