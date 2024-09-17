Piyasaya sürecekleri! Aydın’da 8 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yapan şahısları engellemeye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, O.B. (20) isimli şüpheli şahıs tarafından Van iline gönderilmek üzere bir seyahat firmasına ait otobüse sahte zeytinyağlarını otobüs şoförü H.Ç. ile birlikte yükledikleri esnada ve C.K. (31) isimli şüpheli şahıs tarafından da İstanbul, İzmir, Samsun, İstanbul, Karaman, Çorum, Konya, Afyon, Antalya, Hatay ve Bursa illerine gönderilmek üzere kargo aracına sahte zeytinyağlarını yüklediği esnada suçüstü yakalandı.