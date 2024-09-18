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Beyin ölümü gerçekleşen Melike'nin organları 4 hastaya umut oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde trafik kazası geçirerek ağır yaralanan 26 yaşındaki Melike Seven'in 13 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Genç kızın organları 4 hastaya umut oldu.

DHA
Beyin ölümü gerçekleşen Melike’nin organları 4 hastaya umut oldu

Aydın'daki kaza, 4 Eylül akşamı Karacasu-Tavas karayolu üzerinde meydana geldi. A.G. yönetimindeki 45 RA 7474 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Melike Seven (25) idaresindeki 34 ZC 701 plakalı otomobille çarpıştı.

Beyin ölümü gerçekleşen Melike’nin organları 4 hastaya umut oldu

Çarpışmanın etkisi ile araçlar farklı yönlere doğru savrulurken, otomobil sürücüsü Melike Seven araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyin ölümü gerçekleşen Melike’nin organları 4 hastaya umut oldu

13 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye alınan Melike Seven'in bugün öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Nazilli Devlet Hastanesi Organ Bağış ekibinin durumu bildirdiği Seven'in ailesi organlarını bağışlama kararı aldı.

Beyin ölümü gerçekleşen Melike’nin organları 4 hastaya umut oldu

Seven'in bağışlanan organlarından kalbi, karaciğeri ve böbrekleri ameliyatla alındı. Bağışlanan organlar İzmir ve Antalya'da 4 hastaya nakledilmek üzere Sağlık Bakanlığı'na ait helikopterle götürüldü.

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