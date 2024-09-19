Organlarıyla hayat oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu ağır yaralanan Melike Seven'in (25) beyin ölümü gerçekleşmesinin ardından bağışlanan organları, nakil bekleyen 4 hastaya umut oldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza, 4 Eylül akşamı Karacasu-Tavas karayolunda meydana geldi. A.G. yönetimindeki kamyonet, karşı yönden gelen Melike Seven'in kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonrası araçlar savrulurken, otomobil sürücüsü Melike Seven araçta sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Kazada 5 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ

Kazadan 13 gün sonra Melike Seven'in beyin ölümü gerçekleşti. Nazilli Devlet Hastanesi Organ Bağış ekibinin bilgilendirmesi üzerine ailesi, Melike'nin organlarını bağışlama kararı aldı. Seven'in kalbi, karaciğeri ve böbrekleri ameliyatla alındı. İzmir Acıbadem Hastanesi'nden gelen ekipler NDH'den organları alırken, bir başka ekip Antalya'dan gelen Sağlık Bakanlığına ait helikopterle ise kalbi teslim aldı. Melike'nin kalbi hayat bekleyen hastaya nakledilmek üzere havalandı.