Annesine tren çarpan kızın acı feryadı

Aydın'ın Efeler ilçesinde demiryolundan yolundan geçerken trenin çarptığı 64 yaşındaki Pakize Aydın, hayatını kaybetti. Talihsiz kadının kızının, 'annemsiz ne yaparım' diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.

Olay, Kardeşköy Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçesinden incir topladıktan sonra evine dönen Pakize Aydın, demiryolundan geçmeye çalışırken Denizli-İzmir seferini yapan trenin çarpması sonucu ağır yaralanmdı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz kadın, geriye yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KIZININ FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Kazanın ardından olay yerine gelen Pakize Aydın'ın kızı Demet Tuncay, annesine trenin çarptığını öğrenince sinir krizi geçirdi. Annesine ilk müdahalenin yapıldığı ambulansın yanında diz çökerek göz yaşı döken genç kadının, "Annem öldü, annemsiz ben ne yapacağım" diyerek feryat etti.

KARPUZ VE GÖZLÜĞÜ KALDI

Öte yandan trenin çarpması sonucu hayatını kaybeden Pakize Aydın'dan geriye evine götürmeye çalıştığı karpuz parçaları ile gözlüğü kaldı. Olayla ilgili gözaltına alınan tren makinisti F.T, jandarmaya verdiği ilk ifadesinde "Trenle normal şekilde ilerlerken demir yolunda bir kişi olduğunu fark ettim. Sirene bastım ancak raylardaki kişi gitmek yerine ısrarla raydan geçmeye çalıştı. Bu yüzden tren çarptı" dediği öğrenildi.