Pitbull, 5 yaşındaki Miran’a saldırdı

Aydın'ın Söke ilçesi Yenikent mahallesi Işıklı Kavşak mevkiinde ablası Asya ile parktan dönen 5 yaşındaki Miran'a bir anda boynunda tasması bulunan sahipli pitbull cinsi bir köpek saldırdı. O anda başıboş koşturan köpek, Miran'ın sol kolunu omuz bölgesinden kavradı, bırakmadı. Ablası Asya kardeşini kurtarmaya çalışırken, çevreden yetişen vatandaşlar küçük Miran'ı köpeğin ağzından alıp hastaneye yetiştirdi. Miran'ın tedavisinin ardından baba Behçet Gökmen, köpek sahibinden şikayetçi olduğunu belirterek, oğluna bu acıyı yaşatan köpek sahibinin cezalandırılmasını istedi.

Baba Gökmen, "Ablası ve çevreden yetişenler oğlumu kurtarmış. Köpek bırakmak istememiş, vurarak dişlerinden kurtarmışlar ve araçla hastaneye ulaştırmışlar. Ya o anlarda çevreden yetişenler olmasaydı yada köpek evladımın yüzünü parçalamış olsaydı bunun hesabını kim verecekti?" diye emniyete şikayette bulundu.

Ablası Asya Gökmen, "Kardeşimle eve gidiyorduk. Bir motosikletin arkasından koşarak gelen ve boynunda taslaması bulunan köpek birden kardeşime saldırdı. Kardeşim yere düştü. Ben kardeşimi kurtarmaya çalışırken sesimizi duyan kişiler yardıma koştular" dedi. Yenikent'te köpeğin sahibine ulaştığımızda, "Köpek bahçede bağlıydı, çocuklar oynarken bırakmışlar ve köpek de caddeye çıkmış. O anlarda da yoldan geçen çocuğa saldırmış" dedi. Söke Emniyet Müdürlüğü Ekipleri babanın şikayeti üzerine işlem yapmak üzere harekete geçti.