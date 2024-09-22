Şoför değil tam bir eşkıya

Aydın Nazilli'de adeta terör estiren Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'in şoförlüğü ve korumalığını yapan Çağdaş Bulut, geçtiğimiz Temmuz ayında başkanla konuşmak isteyen Sabahattin Başlık isimli bir vatandaşa meydan dayağı atmıştı. Başlık, olay sonrası darp raporu alarak, Bulut'tan şikayetçi olmuştu. Bulut'un seçim döneminde de bir kişiyi darp edip uzaklaştırma aldığı ortaya çıkmıştı. Bulut'un adı yeni bir skandala karıştı. Alkollü bir restorana Özel Kalem Müdürü Eray Gökçe ile giden Bulut, burada karşılaştığı akrabası Muhammet Gündüz'e silah çekip yumruk atarak saldırdı. Bulut olayın ardından kaçarken, şikayetçi olan Muhammet Gündüz, aralarındaki husumetin dükkanında çıkan bir yangının ardından yaşandığını belirtti. Gündüz, "Yangının ardından 'Enişte kişi başı 180 bin TL para cezası, kundaklamaya giriyor. Bu cezaya tabisiniz ama biz hallettiririz sorun değil. Sen bize bir akşam bakım yaparsın' dedi. O akşam bir mekanda yenildi içildi. Ama daha sonra Meclis'ten böyle bir kanun çıkmadığını öğrendik. Bizim yangının da kundaklamaya girmediğini öğrendik. Durumu gazetecilere anlattığımı öğrenmiş. Kendince kinlenmiş" dedi.