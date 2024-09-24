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Hem sevgilisini hem kendisini öldürdü!

Cihan Kamal Aydın’da bir süredir birlikte yaşadığı sevgilisinin kendisini terk ederek eski eşine dönmesi nedeniyle kıskançlık krizine girdi. Kamal sevgilisi Ebru Öcal’ı (33) öldürdükten sonra intihar ederek hayatına son verdi.

KAZIM YÖRÜKCE
Hem sevgilisini hem kendisini öldürdü!

Aydın'da bir kadın cinayeti işlendi. Olay, Efeler ilçesine bağlı Güzelhisar Mahallesi 54 Sokakta meydana geldi. İki çoçuk annesi Ebru Öcal eşi Serkan Ö.'yü terk etti. İddiaya göre sevgilisinden şiddet gören genç kadın, terk ettiği eşine geri döndü. Serkan Ö. kendisine geri dönen Ebru Öcal'la kiraladıkları evde birlikte tekrar yaşarken ayrılık sonrası Cihan Kamal kıskançlık krizine girdi.

Kamal, eski sevgilisinin eşiyle birlikte yaşadıkları eve giderek tartışma çıkardı. Kamal eski sevgilisini üç yerinden bıçakladı. Ebru Öcal'ın olay yerinde hayatını kaybetti.

CANINA KIYMAK İSTEDİ

Kaçan cinayet zanlısının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatırken cinayet zanlısı Kaman, kendisini silahla başından vurdu. Hastaneye kaldırılan Kaman yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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