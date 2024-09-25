Aydın-Denizli Otoyolu’nun o güzergahı 2 ay trafiğe kapatılacak

Karayolları Genel Müdürlüğü'nce yürütülen Aydın-Denizli Otoyolu çalışmaları kapsamında Kumkısık Kavşağının Aydın geliş güzergahı 26 Eylül'den itibaren 2 ay süreyle trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Aydın-Denizli Otoyolu çalışmaları kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak yol çalışmaları nedeniyle, Aydın - Denizli çevre yolu üzerindeki Kumkısık Kavşağı'nın Aydın geliş güzergahı 26 Eylül 2024 Perşembe gününden itibaren 2 ay süreyle trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Bu kapsamda, Aydın-Denizli istikametinde ilerleyen araçlar çalışma süresi boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından alternatif güzergah olarak belirlenen Kumkısık Kavşağı'ndan Denizli çevre yoluna yönlendirilecek. Sürücülerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına trafik ikaz işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği önemle duyururken, çalışmaların tamamlanmasının ardından yol tekrar trafiğe açılacak.