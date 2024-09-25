Cinayeti zaman aşımına 15 gün kala itiraf etti

AYDIN'DA 20 yıl önce annesini kaçıran şahsı öldüren ve cinayetle ilgili davanın zaman aşımına 35 gün kala yakalanan Kadir Üzer hakim karşısına çıktı. Üzer, cinayeti babasının işlediğini, suçu ise kardeşinin üstlendiğini söyledi. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Haziran 2004'te meydana gelen olayda Kadri Üzer, babası Ali Üzer ve kardeşi Adem Üzer ile birlikte üvey annesini kaçıran Ayhan Begik'i evinde öldürdü. Cinayet sonrası Adem Üzer tutuklanırken baba Ali Üzer ve Kadri Üzer kayıplara karıştı. Jandarma ekipleri Üzer'in İzmir'de bir lokantada kuryelik yaptığını tespit etti. Üzer'in çalıştığı lokantadan yemek siparişi veren jandarma ekipleri, siparişi getiren katil zanlısı Üzer'i olaydan 19 yıl 10 ay 25 gün sonra yakaladı. Cinayetle ilgili davanın zaman aşımına 35 gün kala yakalanarak İzmir'den Aydın'a getirilen Üzer tutuklandı.