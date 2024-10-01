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Aydın'da vahşet! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen vahşet dolu olayda 34 yaşındaki Sibel Aygan, sokak ortasında karşısına çıkan eski eşi Mustafa Yıldırım tarafından tabancayla öldürüldü. Muğla'ya kaçan cani, Milas'ta yakalandı.

DHA
Aydın’da vahşet! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Aydın'ın Didim ilçesindeki olay, saat 09.30 sıralarında Efeler Mahallesi Zeybek Caddesi'nde meydana geldi. Bir süre önce boşanan Sibel Aygan, evden çıktığında eski eşi Mustafa Yıldırım'ı karşısında gördü. Burada taraflar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Aydın’da vahşet! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Tartışma sırasında Yıldırım, yanındaki tabancayı çıkarıp Sibel Aygan'a ateş ederek kaçtı. Aygan, kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Sibel Aygan, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Aydın’da vahşet! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Mustafa Yıldırım'ın, Muğla'nın Milas ilçesi yönüne kaçtığını tespit etti. Yıldırım, Milas'ta yakalanarak, gözaltına alındı. Mustafa Yıldırım'ın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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