Aydın’da vahşet! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Aydın'ın Didim ilçesindeki olay, saat 09.30 sıralarında Efeler Mahallesi Zeybek Caddesi'nde meydana geldi. Bir süre önce boşanan Sibel Aygan, evden çıktığında eski eşi Mustafa Yıldırım'ı karşısında gördü. Burada taraflar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.