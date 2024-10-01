Uzman çavuşun aracından çıkanlar hayrete düşürdü

ŞIRNAK'TA görev yapan uzman çavuş D.Y., Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu, silah, sahte plaka ve kimlikle alkollü bir şekilde yakalandı. Efeler ilçesinde trafik kontrolü yapan polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen araç sürücüsü uzman çavuş D.Y., eski sanayi kavşağında durduruldu. Araçta yapılan aramada ruhsatsız silah pompalı tüfek, uyuşturucu, askeri kamuflaj, sahte plaka ele geçirildi. 1.74 promil alkollü olan D.Y., için bölgeye narkotik, KOM, asayiş ve trafik ekibi sevk edildi. Şırnak'ta bulunan görevinden yeni geldiğini söyleyen D.Y.'nin Nazilli'de oturduğu ve kız arkadaşıyla eğlenmek için yola çıktığı öğrenildi. Araçta bulunan kız arkadaşı, 'Benim bir şeyden haberim yok' diye gözyaşı döktü