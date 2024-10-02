Aydın turistlerin gözdesi oldu! 8 ayda 4 milyonun üzerinde turist geldi

Ağustos sonu itibariyle ise, emniyet verilerine göre turistlerin toplam geceleme sayısı 3 milyon 77 bin 255'e ulaştı. Deniz yoluyla gelen turistlerin sayısı 484 bin 128 olarak kayıtlara geçerken, toplam turist sayısı 4 milyon 396 bin 433 oldu. Geçen yıla göre yüzde 25 turist sayısı arttı. Aydın'da 2023 yılında konaklama ve günübirlik olmak üzere toplam 4 milyon 200 bin turist ziyaret etmişti. Önceki yılın ilk 8 ayı ile bu yıl karşılaştırıldığında Aydın'a gelen turist sayısında yüzde 25 artış olduğu öğrenildi.

Kruvaziyer ve feribotlar ile gelen turistler için ise 256 kruvaziyer gemisi ve 440 feribot seferi düzenlendi.