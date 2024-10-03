Hemcinsleri için adalet istediler

Aydın'ın Didim ilçesinde boşandığı eşi 34 yaşındaki Sibel Aygan'ı iki çocuğunun gözü önünde sokak ortasında öldüren cani koca Mustafa Yıldırım, bilindik yalanlara sığındı. Boşanmanın ardından iki yıl geçmesine rağmen, eski karısını kendisini aldatmakla suçladı.

PANKARTLARLA YÜRÜDÜLER

Didimli kadınlar ise 2 çocuk annesi Aygan'ın katledilmesine duyarsız kalmadı. Kibele Kadın Derneği üyeleri, ellerinde pankartlarla slogan atarak Aygan için adalet istedi. Dernek Başkanı Nurhan Karabıyıkoğlu, "Merhum karde