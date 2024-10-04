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Barakada yalnız yaşayan adam ölü bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde barakada uzun yıllardır tek yaşayan 52 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA
Barakada yalnız yaşayan adam ölü bulundu

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Devrim Çıkmazı sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun yıllardır barakada yaşayan 52 yaşındaki Engin Ö.'yü barakada hareketsiz şekilde gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde, 52 yaşındaki Engin Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Engin Ö.'nün cenazesi kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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