Başkan Aytekin Kaya’dan Berkay için protez çağrısı

Aydın'da trafik kazası sonucu sol ayağını kaybeden milli sporcu Berkay Uslu'nun artık kullanılmaz durumda olan protezinin yenilenmesi için Aydın Valiliği onaylı yardım kampanyası başlatıldı. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, şimdiye kadar 50 bin lira toplanan kampanyada 110 bin liraya daha ihtiyaç olduğunu belirterek destek çağrısında bulundu.

BRONZ MADALYA KAZANDI

Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmış olan, ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi Berkay Uslu için bir kez daha yardım çağrısında bulunan Başkan Kaya, "Genç sporcumuzun normal hayatına rahat bir şekilde devam edebilmesi için tüm hayırseverleri kampanyaya destek olmaların davet ediyorum. Ziraat Bankası Aydın Şubesi TR75 0001 0000 3391 1962 5650 04 IBAN numarası üzerinden destek veren herkese teşekkür ediyorum ve tüm hayırsever vatandaşlarımızı Berkay'a destek olmaya davet ediyorum" dedi.