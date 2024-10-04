Görüntüler Aydın’dan! Şehre inen domuzu eliyle yakaladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şehre inen domuzları gören bir kişi, arka ayağından yakaladığı domuz ile adeta dalga geçti.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi Türkmen Mahallesi Hülya Koçyiğit Bulvarı üzerinde gece saatlerinde yiyecek bulmak için şehir merkezine inen bir grup domuzu gören 2 kişi, domuz sürüsünün peşinden gitti. O esnada bir kişi domuzu arka ayaklarından yakaladı. Kimliği bilinmeyen şahıs yol ortasında domuzu arka ayaklarından asılırken, kurtulmaya çalışan domuz ise bir süre çırpındı. O esnada diğer şahıs ise yaşananları kayıt altına aldı. Adeta domuzla dalga geçen gençlerin görüntüsü sosyal medyada da paylaşıldı. Bir süre çırpınan domuz, son anda kurtulup olduğu yerden kaçarak uzaklaştı.