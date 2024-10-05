"Türk bayrağından tasarruf olmaz"

Aydın'ın Söke ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile muhtarlar arasında bayrak krizi çıktı. Muhtarların eskiyen Türk bayraklarını yenilemek için belediyeye yaptığı başvurular tasarruf tedbirleri olduğu gerekçesiyle kabul edilmedi. Söke Belediyesi'nin bir bilgisayar ve bir sekreter tahsisi yaptığı ve maaşlarını ödediği Söke Muhtarlar Derneği'nin Başkanı Ali Çıtak'ın CHP'li belediyenin bu kararını haklı görmesinden dolayı ve Belediye Başkanını bayrak konusunda desteklemesi üzerine 5 muhtar, Söke Muhtarlar Derneğinden istifa etti.

Söke'de bazı mahalle muhtarları, muhtarlık binalarındaki gönder direklerinde asılı eskiyen Türk Bayraklarını yenisiyle değiştirmek için CHP'li Mustafa İberya Arıkan'ın başkanlığındaki Söke Belediyesi'ne başvurdu. Muhtarlara belediyeden verilen yanıtta, belediyede bayrak bulunmadığı ve tasarruf tedbirleri gereği yeni alım yapamayacakları bildirildi.

CHP'Lİ BAŞKANI TOPA TUTTULAR

Söke Belediyesi'nin bu tutumu muhtarları şaşkına çevirdi. Muhtarlar, 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu'na göre yıpranmış bayrakların kullanılmasının suç teşkil ettiğini belirterek bayrakları yenilemediği için belediye başkanı Arıkan'ı adeta topa tuttular. Muhtarların Türk Bayrağı talebine sırt çevirerek sınıfta kalan Söke Belediyesi, ilçede büyük bir tepki topladı.

"BAŞKANA ULAŞAMIYORUZ"

Söke Belediyesi'nin bu tutumuna anlam veremediklerini belirten Tuzburgazı Mahalle Muhtarı Mutlu Akıllı, "Söke Belediyesi'nden 23 Nisan tarihinde Türk Bayrağı istedim bayrak yok dediler. Söke Belediyesi tarafından verilen hiçbir söz yerine getirilmedi. Hizmet konusunda Söke Belediyesi sınıfta kaldı. Söke Belediyesi'nde muhtarlıklara verilmek üzere nasıl Türk Bayrağı olmaz yazıklar olsun sizin tasarruf tedbirlerinize" dedi.

"TÜRK BAYRAĞINA GELİNCE Mİ TASARRUF AKLINIZA GELDİ"

Atatürk Mahalle Muhtarı Arda Canbul ise, "Geçtiğimiz yerel seçimlerden bu yana Söke Belediyesi'nden aralıklı zamanlarda muhtarlığımızın bayrak direğindeki Türk Bayrağı'nın değiştirilmesi için Söke Belediyesi Destek Birimi'nden 3 kere talepte bulundum. Fakat her seferinde ellerinde olmadığını söylediler. Her isteğimden sonra kendi cebimden parasını vererek satın aldım. Bence Türk Bayrağımızın tasarrufu olmamalı" diye konuştu.

"3 AYDIR BAYRAK BEKLİYORUM"

Yenikent Mahalle Muhtarı Mehmet Dikici de, "Söke Belediyesi'ne 3 ay önce bir muhtar arkadaşım ile beraber gidip bayrak talebinde bulunduk. O günden bugüne ne bayrak var ne de arayan soran yetkili var." şeklinde konuştu.

"BAŞKAN, BİZİ YALNIZ BIRAKTI"

Söke Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak'ın üyelerinin yaşadığı bu durumu görmezden geldiğini öne süren muhtarlar, "Bizim yanımızda olması gereken Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak yaptığı açıklamada, 'Söke Belediye Başkanımız Mustafa İberya Arıkan başta olmak üzere belediyemizin tüm ilgili birimleri biz muhtarlarla sürekli diyalog ve istişare içindedir. Türk Bayrağı vurgusu yapılarak muhtarlarımızın demokratik iradeleri sorgulanmaktadır' diyerek bizleri yalanlamıştır" ifadelerini kullandılar.

Söke Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak da tepkilerin odağında. MUHTARLAR DERNEKTEN İSTİFA ETTİ

Dernek Başkanı Ali Çıtak'ın derneğe bir adet bilgisayar, bir sekreter tahsisi yapan Belediye Başkanı CHP'li Arıkan'a toz kondurmadığını ifade eden Tuzburgazı Mahalle Muhtarı Mutlu Akıllı, Atatürk Mahalle Muhtarı Arda Canbul, Yenikent Mahalle Muhtarı Mehmet Dikici, Doğanbey Mahalle Muhtarı Serdar Sarıkurt ve Yenicami Mahalle Muhtarı Hüseyin Yörük, Başkan Arıkan ve Dernek Başkanı Çıtak'a tepkilerini üyesi bulundukları Söke Muhtarlar Derneği'nden istifa ettiklerini açıkladı.