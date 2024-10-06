Söke Ticaret Odası’nın 50. yılı kutlandı

Aydın Söke Ticaret Odası, 50. kuruluş yıl dönümünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ağırladı. 1974 yılında kurulan Söke Ticaret Odası, yarım asırlık gururunu, Söke'deki Golf Turizm Tesisleri'nde düzenlenen coşkulu bir kokteyl ile kutladı. Hisarcıklıoğlu, Söke Ticaret Odası'nın 50. yıl kutlamalarına katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Sakalar ise yaptığı konuşmada, bugüne kadar Oda'ya hizmet eden tüm üyelere ve geçmiş dönem başkanlarına teşekkür etti.