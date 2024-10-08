Aydın’dan birçok ülkeye gönderiliyor! Kestane hasadı başladı

"HASAT ERKEN BAŞLADI"

Geçen yıllara göre kestane hasadının on gün önce başladığını söyleyen kestane üreticisi Metin Yağcı, "Son dönemde az da olsa görülen yağışla birlikte ağaçlar kendini besledi, olgunluğunu tamamladı ve yıl hasat sezonu biraz erken geldi. Bu uğraş biraz zor bir iş, bakım isteyen bir iş. Kestane, hemen oluveren, sofraya hızlıca gelen bir ürün değil. Önce kestaneyi ağaçtan dökeriz, gömü dediğimiz yere dökeriz. Orada bekleme süresi var, 10 gün ile 20 gün arasında. Kabuğu nemli havada daha çabuk çürür. Daha sonra kabuğu soyulduktan sonra depolara gider ve boylama yapılır. Nereye gidecekse bir kilodan bir tona kadar ambalajlama işlemi yapılır. Kestane fabrikalarında işlenir ve ihracata gider" dedi.



"İNSANI TOK TUTAR"

Kestanenin tadının güzel bir ürün olduğunu ifade eden Yağcı, "İnsanı tok tutar, vitaminlidir, kalorisi fazladır. 4-5 tanesi doyurur. Ekmekten daha çok tok tutar ve insanı iyi besler" diye konuştu.