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Çocuk parkında şaşkına çeviren olay! Oturma bankını söküp, ağacın üstüne koydular

Aydın'da çocuk parkında yere sabitlenen bankı zeminden söken kişiler bir ağacın dallarının ortasına koyup ortadan kayboldu. Ekipler tarafından ağaçtan alınan bank tekrar yerine monte edildi.

İHA
Çocuk parkında şaşkına çeviren olay! Oturma bankını söküp, ağacın üstüne koydular

Aydın'ın Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Davutlar Mahallesi'nde bulunan Satı Kadın Parkı'nda sabah saatlerinde bakım ve onarım çalışması başlattı. Bu sırada ekipler, parktaki ahşap banklardan birinin yerinde olmadığını fark etti. Parkın çevresini arayan ekipler, bankı bir zeytin ağacının dalları arasında buldu. Bank, yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın sonucunda ağaçtan indirilerek tekrar yerine monte edildi.

Herkesi şaşkına çeviren olay, kentin farklı noktalarında her gün zarar verilmiş oyun gruplarını ve kent mobilyalarını tamir eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine 'bu kadarı da olmaz" dedirtti. Kuşadası Belediyesi yetkilileri, vandalların neden olduğu düşünülen olayın sorumlularının bulunması ve gerekli cezayı alması için konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.

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