Küçük kız banyoda asılı halde bulundu

Aydın'ın Söke ilçesine yaşayan Habibe ve Çağrı Özmen çiftinin üç çocuğundan en büyüğü olan Gülay Özmen, erkek kardeşi Salih Özmen tarafından evlerinin banyosunda asılı halde bulundu. Olay, anne Habibe Özmen'in komşu taziyesinden eve dönmesiyle ortaya çıktı. Bağarası Kemalpaşa İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencisi olan Gülay Özmen, odasında vakit geçiriyordu. Erkek kardeşi Salih Özmen ise yan odadaydı. Banyoya bakan ağabey, Gülay'ı asılı halde buldu. Eve gelen sağlık ekipleri küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Söke Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, ailenin ifadeler alındı. Bağarası Jandarma Karakol Komutanlığı olayı soruşturmak üzere ekip görevlendirirken, Özmen'in cep telefonu incelemeye alındı. Genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gülay Özmen