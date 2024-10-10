Aydın’da sahte yağ oyunu bozuldu! Zeytinyağında tohum yağı pidede ise domuz eti çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin denetimleri sonucu ortaya çıkarılan taklit-tağşiş ve hileli üretim yapan firmalarla marka isimleri, şaşırtmaya devam ediyor. Bakanlığın açıkladığı iller arasında Aydın 19 firma 69 ürün ile Ege Bölgesi'nde üçüncü sırada yer aldı. Aydın'da en çarpıcı sahtekarlık pidede domuz etinin tespit edilmesi oldu. Kuşadası ilçesinde hizmet veren Nazilli Bahar Pide isimli işyeri bakanlık tarafından deşifre edildi. İşletmenin dana pide harcında domuz eti kullandığı tespit edildi. Firma yetkililerinin domuz eti yedirdikleri müşterilerinin fotoğraflarını çekip sosyal medyadan paylaştıkları görüldü. Yine teşhir edilen firmalar arasında bitkisel yağda yapılan sahtekarlıklar dikkat çekerken, 2 firmaya ait bitkisel yağlarda gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.

ENDÜSTRİYEL BOYA EKLENMİŞ

Öte yandan Balıkesir'in Edremit ilçesinde de bitkisel yağların içerisine aroma ve endüstriyel boya katarak elde edilen 2 bin 400 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

KARA LİSTEDEKİ FİRMALAR

-Firma: İNANÇ BİTKİSEL YAĞLAR VE GIDA ÜRÜNLERİ SAN. TİC.LTD.ŞTİ

Marka: AYDIN EGE'NİN EFE'Sİ

-Firma: 3M GIDA

Marka: AYVALIK SAFİR

Marka: EDREMİT HASAT

Marka: FURKAN DOĞAL

-Firma: AY EGEM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Marka: EDREMİT HASAT

Marka: EXSTRA VİRGİN OLİVE OİL SOGUK SIKIM

Marka: FORTE GOURMET

Marka: İZMİR YAĞANLAR

Marka: YUPAOİL

-Firma: BAŞKAYA TARIM ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET İTHALAT İHRACAT LTD.ŞTİ

-Marka: ELİF CAFE YENİ FOÇA

-Firma: BAYRAM OK

Marka: YENİ VAKIF

-Firma: CAN ÇİFTLİĞİ (ENGİN CAN)

-Firma: CİHANCAN KAÇKAN

-Firma: E.A.T TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Marka: BİRLİK VAKIF

Marka: ALTINKENT

Marka: AYVALIK

Marka: Bİ YUDUM

Marka: GERÇEK GEMLİK ZEYTİNYAĞI

Marka: GRAND YAYLA

Marka: LÜKS GEMLİK MARKA TAŞ BASKI

Marka: MARMARA GEMLİK

Marka: MİLAS KOOP

Marka: SARAY BAHÇESİ

Marka: VAKFIKEBİR BİRLİK GURME

Marka: VAKIFBİRLİK KÖYKOOP

Marka: YAMAÇ BAHÇEM

Marka: ZEYBEK

Marka: ZEYTİN DİYAR-I EGE'DEN

Marka: ZEYTİNKENT

-Firma: GENÇ YAYLA-AHMET CEVİZ

Marka: CEVİZOĞLU

-Firma: HAKKI ÖZTÜRK

-Firma: HEM YAĞ VE TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Marka: EDREMİT YÖREM

-Firma: HEM YAĞ VE TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Marka: HEM ALTINOLUK

Marka: HEM EDREMİT YÖREM

Marka: MUDANYA KÖY-KOOP

-Firma: İSMAİL YENİÇERİ

-Firma: NEDİM ÇİFTÇİ

-Firma: ÖZDEDEOĞLU GRUP GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Marka: AYVALIK NATUREL SIZMA TAŞ BASKI

-Firma: SEZGİN ÇETİN

Marka: AYVALIK VAKIFBİRLİK TAŞBASKI

Marka: VAKIFBİRLİK

Marka: VAKIFBİRLİK GURME TAŞ BASKI ERKEN HASAT SOĞUK SIKIM

Marka: VAKIFBİRLİK KÖYKOOP

-Firma: TUFAN AĞAÇCIOĞLU

Marka: AYVALIK

Marka: GÜNEY EGEDEN

-Firma: ZEKİ KOÇHAN

Marka: DOĞAKÖY

Marka: GOLD EFE

-Firma: ZEYNARE GIDA TARIM İNŞ. PETROL SANAYİ VE TİC.LTD. ŞTİ

Marka: ZEYNARE

Marka: AYVALIK BİRLİK TAŞ BASKI

YARIN: DENİZLİ, MANİSA, BALIKESİR VE KÜTAHYA'DAKİ FİRMALAR...