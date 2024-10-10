Aydın’da sahte yağ oyunu bozuldu! Zeytinyağında tohum yağı pidede ise domuz eti çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin denetimleri sonucu ortaya çıkarılan taklit-tağşiş ve hileli üretim yapan firmalarla marka isimleri, şaşırtmaya devam ediyor. Bakanlığın açıkladığı iller arasında Aydın 19 firma 69 ürün ile Ege Bölgesi'nde üçüncü sırada yer aldı. Aydın'da en çarpıcı sahtekarlık pidede domuz etinin tespit edilmesi oldu. Kuşadası ilçesinde hizmet veren Nazilli Bahar Pide isimli işyeri bakanlık tarafından deşifre edildi. İşletmenin dana pide harcında domuz eti kullandığı tespit edildi. Firma yetkililerinin domuz eti yedirdikleri müşterilerinin fotoğraflarını çekip sosyal medyadan paylaştıkları görüldü. Yine teşhir edilen firmalar arasında bitkisel yağda yapılan sahtekarlıklar dikkat çekerken, 2 firmaya ait bitkisel yağlarda gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.
ENDÜSTRİYEL BOYA EKLENMİŞ
Öte yandan Balıkesir'in Edremit ilçesinde de bitkisel yağların içerisine aroma ve endüstriyel boya katarak elde edilen 2 bin 400 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
KARA LİSTEDEKİ FİRMALAR
-Firma: İNANÇ BİTKİSEL YAĞLAR VE GIDA ÜRÜNLERİ SAN. TİC.LTD.ŞTİ
Marka: AYDIN EGE'NİN EFE'Sİ
-Firma: 3M GIDA
Marka: AYVALIK SAFİR
Marka: EDREMİT HASAT
Marka: FURKAN DOĞAL
-Firma: AY EGEM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Marka: EDREMİT HASAT
Marka: EXSTRA VİRGİN OLİVE OİL SOGUK SIKIM
Marka: FORTE GOURMET
Marka: İZMİR YAĞANLAR
Marka: YUPAOİL
-Firma: BAŞKAYA TARIM ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET İTHALAT İHRACAT LTD.ŞTİ
-Marka: ELİF CAFE YENİ FOÇA
-Firma: BAYRAM OK
Marka: YENİ VAKIF
-Firma: CAN ÇİFTLİĞİ (ENGİN CAN)
-Firma: CİHANCAN KAÇKAN
-Firma: E.A.T TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: BİRLİK VAKIF
Marka: ALTINKENT
Marka: AYVALIK
Marka: Bİ YUDUM
Marka: GERÇEK GEMLİK ZEYTİNYAĞI
Marka: GRAND YAYLA
Marka: LÜKS GEMLİK MARKA TAŞ BASKI
Marka: MARMARA GEMLİK
Marka: MİLAS KOOP
Marka: SARAY BAHÇESİ
Marka: VAKFIKEBİR BİRLİK GURME
Marka: VAKIFBİRLİK KÖYKOOP
Marka: YAMAÇ BAHÇEM
Marka: ZEYBEK
Marka: ZEYTİN DİYAR-I EGE'DEN
Marka: ZEYTİNKENT
-Firma: GENÇ YAYLA-AHMET CEVİZ
Marka: CEVİZOĞLU
-Firma: HAKKI ÖZTÜRK
-Firma: HEM YAĞ VE TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Marka: EDREMİT YÖREM
-Firma: HEM YAĞ VE TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Marka: HEM ALTINOLUK
Marka: HEM EDREMİT YÖREM
Marka: MUDANYA KÖY-KOOP
-Firma: İSMAİL YENİÇERİ
-Firma: NEDİM ÇİFTÇİ
-Firma: ÖZDEDEOĞLU GRUP GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: AYVALIK NATUREL SIZMA TAŞ BASKI
-Firma: SEZGİN ÇETİN
Marka: AYVALIK VAKIFBİRLİK TAŞBASKI
Marka: VAKIFBİRLİK
Marka: VAKIFBİRLİK GURME TAŞ BASKI ERKEN HASAT SOĞUK SIKIM
Marka: VAKIFBİRLİK KÖYKOOP
-Firma: TUFAN AĞAÇCIOĞLU
Marka: AYVALIK
Marka: GÜNEY EGEDEN
-Firma: ZEKİ KOÇHAN
Marka: DOĞAKÖY
Marka: GOLD EFE
-Firma: ZEYNARE GIDA TARIM İNŞ. PETROL SANAYİ VE TİC.LTD. ŞTİ
Marka: ZEYNARE
Marka: AYVALIK BİRLİK TAŞ BASKI
YARIN: DENİZLİ, MANİSA, BALIKESİR VE KÜTAHYA'DAKİ FİRMALAR...