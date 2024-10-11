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Aydın'da şehrin göbeğinde bomba paniği!

Aydın'ın Efeler ilçesinde işlek bir caddedeki caminin demir korkuluğunda asılı duran çanta vatandaşların yüreklerini ağzına getirdi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler gerekli önlemlerin alarak şüpheli çantayı fünye ile patlattı. Patlatılan çantadan onlarca ağız maskesi çıktı.

İHA
Aydın’da şehrin göbeğinde bomba paniği!

Aydın'ın Efeler ilçesinde Güzelhisar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Ahmet Şemsi Paşa Camii önünde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun araç ve yaya trafiğinin bulunduğu bulvar üzerinde vatandaşlar caminin demir korkuluğunda sahipsiz siyah bir çantanın asılı olduğunu fark etti

Aydın’da şehrin göbeğinde bomba paniği!

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelerek güvenlik şeridi çeken ekipler vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Aydın’da şehrin göbeğinde bomba paniği!

Özel kıyafetlerini giyerek çantaya fünye yerleştiren uzman ekip daha sonra bulvarı araç trafiğine de kapatarak çantayı kontrollü bir şekilde patlattı. Uzman ekip tarafından yapılan müdahale sonrası çantadan çok sayıda ağız maskesi çıktı.

Aydın’da şehrin göbeğinde bomba paniği!

Ekipler gerekli çalışmalarının ardından bulvarı yaya ve araç trafiğine açtı.

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