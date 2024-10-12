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Nazilli'de küçük çocuğa tacizde bulunan sapık FETÖ'cü tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, FETÖ'den ihraç edilen eski uzman çavuş O.D. (37), komşusunun 5 yaşındaki çocuğuna cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İHA
Nazilli’de küçük çocuğa tacizde bulunan sapık FETÖ’cü tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uzman çavuş olarak görev yaparken FETÖ'den ihraç edilen şahıs, komşusunun 5 yaşındaki çocuğuna cinsel tacizden tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzman çavuşluk mesleğini sürdürürken FETÖ'den ihraç edilen O.D. (37), komşusunun 5 yaşındaki çocuğuna cinsel tacizde bulundu. Çocuğun durumu ailesine anlatması üzerine yapılan ihbarla harekete geçen Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şahsı gözaltına aldı. 2015 yılında da bir kız çocuğuna tehdit ve hile kullanarak cinsel tacizden dosyası olduğu belirlenen O.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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