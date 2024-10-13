Aydın BŞB kirli su deşarjı iddialarını yalanladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim Biyolojik Atık Su Arıtma tesisinden denize kirli su deşarjı yapıldığı yönünde çıkan iddialar hakkında açıklama yaptı. İddiaların gerçeği yansıtmadığını ileri süren Büyükşehir yetkilileri, söz konusu 'kirli su deşarjı' söylentilerine itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Konuyla ilgili olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "Didim Biyolojik Atık Su Aarıtma tesisi; çıkış suyu sürekli atık su izleme sistemi kullanılarak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İl Müdürlüğü tarafından sürekli kontrol edilen ve mer'i mevzuatın gerektirdiği tüm normları da karşılayan bir tesistir" denildi.

24 SAAT KONTROL EDİLİYOR

AÇIKLAMANIN devamında "Bu çerçevede; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 23 Eylül 2024 tarihinde yapılan denetimde de herhangi bir olumsuzluğun olmadığı tespit edilmiş ve ayrıca denetim tutanağında da ifade edilmiştir. Arıtma tesisimizin çıkış suyu deşarj kriterlerine uygun olup herhangi bir olumsuzluk, mevzuata aykırılık kesinlikle söz konusu değildir" denildi. Öte yandan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) ile 24 saat boyunca arıtma tesisinden çıkış suyunun kontrol edildiği belirtildi.