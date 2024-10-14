Buharkent’in çehresi vizyon projesi ile değişecek

AYDIN merkeze en uzak ilçeleri arasında yer alan Buharkent, vizyon projesinin tamamlanması için gün sayıyor. İlçenin çehresini değiştirecek olan projenin tamamlanmasına çok az bir süre kaldığını ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, çalışmaları tamamlamak üzere olduklarını söyledi.

Projelerin aralıksız devam edeceğinin altını çize başkan Erol, "İlçe merkezinde yer alan İstiklal İlköğretim Okulu'nun depreme dayanıksız olması nedeniyle Buharkent Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol imzaladık. Belediyeye devredilen alanda 3 kattan oluşan, 2 bin 500 metrekarelik kapalı alan üzerine oturan 7 bin 500 metrekarelik inşaat alanına sahip modern kapalı pazaryeri ve katlı otoparkın tamamlanması için gün sayıyoruz. 2025 yılı Ocak-Şubat aylarında tamamlanması planlanan projenin hemen ardından kent meydanı projesini de hayata geçireceğiz" dedi.