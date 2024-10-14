Tutuklanan torbacının pişkinliği ‘pes’ dedirtti

AYDIN'DA 11 bin 500 adet sentetik hap ile yakalanan kadın torbacı, cezaevine götürülürken söyledikleri ile herkesi şok etti. Efeler'in Ilıcabaşı Mahallesi'nde bir eve yapılan baskında 11 bin 500 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan karı koca N.A. ve A.A. Aydın Adliyesi'ne çıkarıldı. Hapların kendisine ait olduğunu söyleyen kadın A.A. mahkemece tutuklandı. Adliye çıkışında tutuklanmasına sinirlenen torbacı A.A. basın mensuplarına, "Sıkıntı yok çıkınca yine yapacağım. Fazlasıyla hem de. Ben yanmışım herkesi yakacağım" dedi.